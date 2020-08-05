В результате взрывов в Бейруте травмированы несколько украинцев

Несколько граждан Украины получили травмы в результате взрывов в порту Бейрута, сообщил украинский посол в Ливане Игорь Осташ. По словам дипломата, серьезно травмированных, в тяжелом состоянии, нет.

«Есть некоторые семьи, у которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (у украинцев – ред.), но пострадавших серьезных пока нет», - подчеркнул он в эфире «Украина 24».

По словам Осташа, дипломатическая помощь пострадавшим украинцам в основном сводится к постановлению разрушенных домов и квартир. На сегодняшний день серьезных проблем, связанных с угрозой их жизни, нет.

Посольство также устанавливает местонахождение двух украинских кораблей. СМИ сообщали, что в момент взрыва они могли находиться в порту Бейрута.

Пока есть информация лишь о серьезно пострадавшем корабле ООН, в отношении украинских кораблей и моряков такой информации нет.

Дипломат также напомнил о том, что контакты дипмиссии Украины в Ливане есть на сайте посольства.