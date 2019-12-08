В России пьяный сын генерала устроил ДТП: погибла женщина, 9 детей пострадали

08 декабря 2019 г. 18:00
Источник: УНИАН
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В российском Нижнем Новгороде пьяный сын генерала МВД за рулем «Тойоты» стал виновником страшной аварии.

В результате аварии погибла женщина, пострадали 9 детей.

Как сообщает Telegram-канал BAZA,  ГИБДД установило картину произошедшего.

о их данным, «Тойота», записанная на генерала МВД Александра Пильганова, на перекрёстке врезалась в другой автомобиль, который от удара отлетел в группу учеников с учительницей.

Женщина погибла на месте.

За рулем «Тойоты» был сын генерала Виктор Пильганов, мужчина отказался проходить проверку на алкоголь.

Александр Пильганов ранее занимал должность замначальника ГУ МВД по Нижегородской области РФ.

 

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