В Ровно на работе застрелился полицейский

Сегодня, девятого октября, в городе Ровно в 03:40, в дежурной части Ровенского отдела полиции было найдено тело 34-летнего инспектора-дежурного с огнестрельным ранением головы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

Как было установлено, во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший с недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции.

Прибежавшие полицейские обнаружили дежурного без признаков жизни.

По предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия.

«По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, - сообщил во время брифинга заместитель начальника ГУНП в Ровенской области - начальник следственного управления Александр Панасюк. - Сейчас определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование. Также для выяснения обстоятельств трагедии привлечены психологи».

Как отметил Александр Панасюк, сейчас следствие рассматривает бытовые конфликты и финансовые трудности как основные вероятные версии инцидента.

Погибший проработал в органах внутренних дел 13 лет, а в занимаемой должности дежурного - почти три.

У него осталась жена и двое малолетних детей.