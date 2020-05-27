В поселковом совете под Харьковом искали взрывчатку

Сообщение о закладке взрывчатки в помещении поселкового совета, что находится по улице Лермонтова, 7 в поселке Русская Лозовая поступило в полицию 26 мая около 15:40. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, по адресу выезжали следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Они обследовали 350 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 15 граждан.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.