В семи районах Харьковщины из-за непогоды были частично обесточены населенные пункты

24 февраля в связи с ухудшением погодных условий на территории Харьковской области (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) произошло частичное отключение некоторых населенных пунктов от электроснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА, ссылаясь на информацию, полученную от департамента гражданской защиты.

В частности, отключения были в Богодуховском, Коломакском, Краснокутском, Зачепиловском, Харьковском, Валковском, Купянском районах области.

По состоянию на 00:00 25 февраля зафиксированы неполадки на 101 высоковольтной линии (это 101 населённый пункт).

По состоянию на 8:00 оставалось неисправных 67 участков высоковольтных линий.

По состоянию на 10:00 количество неисправных точек уменьшилось до 56.

По состоянию на 12:00 осталось 8 неисправных точек неполадок.

Как отметили в пресс-службе ХОГА, специалисты обещают до 16:00-17:00 восстановить все высоковольтные линии.

Что касается высоковольтных линий, которые уже починили, там начинают работу на порывах у потребителей, добавили в ХОГА.