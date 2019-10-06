 

В США произошла стрельба в канзасском баре: есть погибшие

06 октября 2019 г. 16:00
Источник: Левый берег
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В США мужчина расстрелял в баре группу людей и убежал, четверо пострадавших погибли. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в городе Канзас-Сити.

Кроме четырех убитых еще пять человек были ранены.

В местной полиции рассказали, что подозреваемый - латиноамериканец, который скрылся с места событий, его уже объявили в розыск.

О мотивах злоумышленника правоохранители говорить отказались.

Напомним, в начале сентября в Техасе мужчина застрелил семь человек, в том числе полицейского.

Самого стрелка ликвидировали во время перестрелки с правоохранителями.

 

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