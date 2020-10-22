В Таиланде произошел взрыв на газопроводе, есть жертвы

22 октября 2020 г. 15:51
Источник: РБК-Украина
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Сегодня, 22 октября, в провинции Самутпракан на юге от Бангкока (Таиланд) произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека. Еще около 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает The Pattaya News.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в районе Индустриального парка Asia Suvarnabhumi.

Также известно, что в результате пожара, возникшего вследствие взрыва, пострадал полицейский участок, а также около 20 транспортных средств и 10 домов.

На место происшествия прибыли более 50 единиц пожарной техники.

Возгорание ликвидировали.

 

Видео: 

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