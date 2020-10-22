В Таиланде произошел взрыв на газопроводе, есть жертвы

Сегодня, 22 октября, в провинции Самутпракан на юге от Бангкока (Таиланд) произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека. Еще около 20 человек получили ранения.
Об этом сообщает The Pattaya News.
Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в районе Индустриального парка Asia Suvarnabhumi.
Также известно, что в результате пожара, возникшего вследствие взрыва, пострадал полицейский участок, а также около 20 транспортных средств и 10 домов.
На место происшествия прибыли более 50 единиц пожарной техники.
Возгорание ликвидировали.