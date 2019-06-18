В Торонто во время праздничного парада случилась стрельба: есть пострадавшие

18 июня 2019 г. 11:15
Источник: УНИАН
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В Торонто на параде в честь победы баскетбольного клуба "Торонто Рэпторс" в турнире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) произошла стрельба.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление полиции.

По данным полиции, стрельба произошла на Натан Филлипс-Сквер (Nathan Phillip's Square).

Двое подозреваемых задержаны, на месте преступления также найдено две единицы огнестрельного оружия. Пострадавшие получили серьезные, но не угрожающие жизни ранения, уточнили в полиции. 

Во время стрельбы на сцене присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и баскетболисты. Из-за инцидента церемонию ненадолго прервали, а позже возобновили.

Баскетбольная команда "Торонто Рэпторс" впервые стала чемпионом, победив в финальной серии плей-офф "Голден Стэйт Уорриорз" со счётом 4-2. "Торонто Рэпторс"стал первым клубом не из США в истории, завоевавшим титул чемпиона НБА. 

На опубликованных видео видно, как толпы людей убегают с парада.

 

Видео: 

Crowd panics after reports of gunshots at Nathan Phillips Square during Raptors fan rally

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