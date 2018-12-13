В Волчанском районе рецидивист год грабил дачу

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области, с заявлением в полицию обратился 53-летний харьковчанин, у которого есть дачный дом в селе Новоалександровка. Он рассказал, что неизвестные повредили замок двери, проникли в дом и похитили личное имущество

В совершении преступления правоохранители разоблачили 36-летнего местного жителя, который раньше уже был судим за кражи. Мужчина хорошо знает, какие дома в селе не посещают хозяева. На даче потерпевшего злоумышленник сорвал замки еще в ноябре 2017 года и в течение этого времени выносил все, что имело хоть какую-то ценность.

Согласно заключению экспертизы злоумышленник нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму более 2000 гривен.