Поезд насмерть сбил женщину в поселке Высокий

15 июня 2019 г. 19:57
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Сегодня в 14-15 в поселке Высокий под колесами поезда "Харьков-Новоселовка" погибла женщина. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей около 40-50 лет, ее личность сейчас устанавливается. По предварительной информации, женщина бросилась под поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось. 

Движение транспорта было приостановлено на два с половиной часа. 

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Обстоятельства устанавливаются. 

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