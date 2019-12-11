В Зачепиловском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину

11 декабря 2019 г. 16:36
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В Зачепиловском районе автомобиль переехал лежащего на дороге пожилого мужчину, который в результате ДТП погиб.        

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 10 декабря около 16:40 в полицию обратился 34-летний водитель автомобиля «Renault Laguna». Он сообщил, что во время движения в селе Залинейное не заметил лежащего на дороге мужчину и наехал на него.

Мужчина от полученных травм скончался. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 73-летний местный житель.    

Информация внесена в Единый реестр учета Зачепиловского отделения полиции. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

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