В Зачепиловском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину

В Зачепиловском районе автомобиль переехал лежащего на дороге пожилого мужчину, который в результате ДТП погиб.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 10 декабря около 16:40 в полицию обратился 34-летний водитель автомобиля «Renault Laguna». Он сообщил, что во время движения в селе Залинейное не заметил лежащего на дороге мужчину и наехал на него.

Мужчина от полученных травм скончался. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 73-летний местный житель.

Информация внесена в Единый реестр учета Зачепиловского отделения полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются.