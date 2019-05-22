ВАЗ сбил женщину и врезался в здание – ДТП в Андреевке

Авария в селе Андреевка Балаклейского района произошла 20 мая около 20-20 –­ водитель ВАЗ 2101 сбил пешехода и врезался в жилой дом.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 47-летняя пострадавшая с травмами различной степени тяжести была доставлена в Балаклейскую больницу. ЕЕ состояние медики оценивают как удовлетворительное.

По предварительной информации, ВАЗ двигался с превышением скорости. Заметив двигавшуюся вдоль проезжей сати женищну, водитель не смог затормозить и допустил наезд на пешехода.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.