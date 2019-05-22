ВАЗ сбил женщину и врезался в здание – ДТП в Андреевке

22 мая 2019 г. 13:26
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Авария в селе Андреевка Балаклейского района произошла 20 мая около 20-20 –­ водитель ВАЗ 2101 сбил пешехода и врезался в жилой дом. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 47-летняя пострадавшая с травмами различной степени тяжести была доставлена в Балаклейскую больницу. ЕЕ состояние медики оценивают как удовлетворительное. 

По предварительной информации, ВАЗ двигался с превышением скорости. Заметив двигавшуюся вдоль проезжей сати женищну, водитель не смог затормозить и допустил наезд на пешехода. 

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

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