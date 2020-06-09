Вел себя неадекватно и бросался на активистов: экс-заместитель Кернеса устроил ДТП на Алексеевке

Накануне в Шевченковском районе города произошло ДТП, в результате которого пострадало четверо людей. По данным полиции, водитель Мерседеса отвлекся и допустил столкновение с другими автомобилями, которые стояли впереди на "красный" сигнал светофора

Тройное ДТП произошло около десяти часов вечера. Люди окружили машину, чтобы водитель Мерседеса не убежал с места происшествия. Повреждения получили 53-летний водитель и двое пассажиров автомобиля Шевроле Нубира. Также в медицинское учреждение увезли 16-летнюю пассажирку другого Мерседеса.

Галина, продавец

Здесь женщина одна заходила - показывала фотографию. Она снимала. Она мне пару слов сказала, что было столкновение, большая авария. Столпотворение людей. Милиция, “скорая”

Людмила, продавец

Слышала я с балкона, видела огни только. И всё. - Вы рядом живете? Да, видела, что аварийные огни машин. Уже темно было. Вроде бы “скорая”, полиция, МЧС

По информации соцсетей, за рулем Мерседеса был бывший заместитель мэра - начальник департамента земельных ресурсов в горсовете - Юрий Санин. И в тот же вечер он едва не сбил пешеходов на Алексеевке. Мужчина был изрядно навеселе, утверждают очевидцы - неуверенно стоял, шатался и неразборчиво говорил.

Кардиограмму “скорая” привезла, там острого ничего нет. По кардиограмме. Здесь ее снять нельзя. Он же ж выпивший. Он туда-сюда. Упал. Кардиограмму невозможно снять, он неадекватно же ведет себя. - А запах алкоголя есть? - “Скорая” привезла, сказала, что он выпивший

Виновник аварии отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте. Поэтому мужчину доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Однако и там он, как утверждают активисты, избежал осмотра. После этого вышел на улицу и начал бросаться на блоггеров, а те распылили ему в глаза баллончик. Утихомирили мужчину только женщины, посадили его машину - после чего уехали.

Информацию об аварии зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Пострадавших после осмотра - врачи отпустили. Также правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства аварии с участием мотоцикла. Около пяти часов вечера по улице Клочковской столкнулись автомобиль Ауди с Кавасаки. В больницу доставили 24-летнего водителя и 32-летнего пассажира мотоцикла. По данным свидетелей, за рулем двухколесного транспорта был потенциальный покупатель - человек получил легкие повреждения, хуже ситуация с владельцем мотоцикла - у мужчины серьезная травма ноги.

Между тем, за три выходных дня патрульные полицейские вынесли более полутора тысяч постановлений за нарушение водителями правил дорожного движения.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Харьк.обл.

За минулі вихідні та понеділок харківські патрульні виїхали на 2 тисячі 179 викликів. Виїхали на 60 дтп, з яких 7 автопригод з травмованими. Також за вихідні патрульні виявили 55 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп'яніння

В дальнейшем собранные патрульными материалы будут переданы в местные суды.