Внедорожник отправил маршрутку в кювет: авария в Дергачевском районе

06 декабря 2019 г. 10:21
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Накануне в 14:00 на трассе в районе Черкасской Лозовой маршрутный автобус не разминулся с автомобилем Land Rover Freelander, после чего маршрутка вылетела в проезжей части. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась. 

Информация зарегистрирована в Дергачевском ОП. Обстоятельства устанавливаются. 

Подробности и возможные версии ДТП обсуждаются в соцсетях. Пользователи называют этот участок аварийным и, как один из вариантов предотвращения ДТП, называют установку дорожных знаков и отбойника. 

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