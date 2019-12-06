Внедорожник отправил маршрутку в кювет: авария в Дергачевском районе

Накануне в 14:00 на трассе в районе Черкасской Лозовой маршрутный автобус не разминулся с автомобилем Land Rover Freelander, после чего маршрутка вылетела в проезжей части.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась.

Информация зарегистрирована в Дергачевском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

Подробности и возможные версии ДТП обсуждаются в соцсетях. Пользователи называют этот участок аварийным и, как один из вариантов предотвращения ДТП, называют установку дорожных знаков и отбойника.