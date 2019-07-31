Во время ремонта в квартире харьковчанина убило диском от "болгарки"

На поселке Жуковского в результате несчастного случая погиб 64-летний харьковчанин.
Трагедия произошла на улице Шишковской в Киевском районе города.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время проведения ремонта, работая с "болгаркой", мужчина не придерживался мер личной безопасности, в результате чего от электропилы отлетел диск и повредил ему голову.
Мужчина получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью и скончался.
Тело погибшего направлено в морг.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».