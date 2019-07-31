 

Во время ремонта в квартире харьковчанина убило диском от "болгарки"

31 июля 2019 г. 13:40
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На поселке Жуковского в результате несчастного случая погиб 64-летний харьковчанин.

Трагедия произошла на улице Шишковской в Киевском районе города.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время проведения ремонта, работая с "болгаркой", мужчина не придерживался мер личной безопасности, в результате чего от электропилы отлетел диск и повредил ему голову. 

Мужчина получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью и скончался. 

Тело погибшего направлено в морг.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».

 

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