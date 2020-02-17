Водитель Деу, врезавшийся в светофор, получил пятый по счету протокол за нетрезвое вождение

Сегодня ночью в 01:30 на улице Клочковской, 222 автомобиль Деу Ланос врезался в светофор.

Медпомощь водителю не требовалась. Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, во время оформления ДТП патрульные выявили у водителя авто признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина в присутствии свидетелей отказался.

На водителя Деу патрульные составили протокол по ст.130 и ст.124 КУоАП. Выяснилось, что у мужчины это уже пятый админпротокол управление автомобилем в нетрезвом виде с начала 2020 года.