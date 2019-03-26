Возле дома на лавочке обнаружили мертвого харьковчанина

26 марта в 6:52 на лавочке у дома на проспекте Индустриальном обнаружили тело 43-летнего харьковчанина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции.
Эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото с места происшествия было опубликовано в соцсетях.