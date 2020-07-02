В центре Харькова произошла авария на трубопроводе: есть погибший (видео)

02 июля 2020 г. 16:36
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Сегодня рано утром на улице в районе станции метро Научная произошла авария на трубопроводе.

Об этом пишут пользователи соцсетей.

По предварительной информации, в результате аварии на теплотрассе на улице Шатиловской, 2 погиб работник КП "ХТС", его смыло кипятком.

«Прямо сейчас, в котельной, которая находится возле м. Научная, произошла авария, прорвало горячую воду на станции, около 6 утра, на смене был мой сосед, его смыло кипятком, он не смог выбраться, затопило сектор, сейчас на месте 3 пожарных машины которые откачивают воду! И на 12:00 человека до сих пор не достали, в помещении стоит пар и видимость нулевая! То, что он уже мёртв, это 100%», - говорится в сообщении на одном из телеграмм-каналов.

Там же опубликовано видео с места аварии.

Подробности с места происшествия будут позже.

 

Видео: 

авария на трубопроводе, Шатиловская, 2, 02 июля 2020

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