Возле торгового центра на улице Академика Павлова задержали наркосбытчика

25 марта у торгово-развлекательного комплекса по улице Академика Павлова полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили при себе 10 пакетов с наркотическими средствами.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Задержанный мужчина пояснил, что длительное время работает курьером на интернет-магазин и распространяет наркосредства наркозависимым лицам.
В ходе личного досмотра у мужчины полицейские изъяли около 120 граммов метадона, 25 граммов психотропного вещества PVP и около 30 граммов амфетамина и каннабиса.
Также у злоумышленника изъяли мобильный телефон, банковские карточки, на которые он получал деньги за распространение наркотиков.
Наркотические вещества направлены на экспертное исследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают источник и канал поставки наркосредств и устанавливают круг лиц, причастных к организации и деятельности вышеуказанного интернет-магазина.
По данным пользователей соцсетей, злоумышленника задержали возле торгово-развлекательного центра "Французский бульвар".