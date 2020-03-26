Возле торгового центра на улице Академика Павлова задержали наркосбытчика

26 марта 2020 г. 19:00
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25 марта у торгово-развлекательного комплекса по улице Академика Павлова полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили при себе 10 пакетов с наркотическими средствами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Задержанный мужчина пояснил, что длительное время работает курьером на интернет-магазин и распространяет наркосредства наркозависимым лицам.

В ходе личного досмотра у мужчины полицейские изъяли около 120 граммов метадона, 25 граммов психотропного вещества PVP и около 30 граммов амфетамина и каннабиса.

Также у злоумышленника изъяли мобильный телефон, банковские карточки, на которые он получал деньги за распространение наркотиков.

Наркотические вещества направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают источник и канал поставки наркосредств и устанавливают круг лиц, причастных к организации и деятельности вышеуказанного интернет-магазина. 

По данным пользователей соцсетей, злоумышленника задержали возле торгово-развлекательного центра "Французский бульвар".

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