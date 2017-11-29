Взрыв на Салтовке. Гранату забросили в разбитое окно аптеки.

Николай Алексеевич узнал о взрыве в аптеке лишь тогда, когда как обычно, пришел сюда со списком лекарств. Жена сильно болеет, говорит пенсионер, поэтому приходил сюда чуть ли не ежедневно. Теперь придется искать другое заведение.

Николай, пенсионер

Я заходил купить лекарства, а они не работают. Я думал, просто стекло разбили. В этой аптеке как часто что-то покупали?- Все время, уже несколько лет. Карточка у нас уже есть скидка. все время здесь покупаем. Жена очень больная и все время, беспрерывно тут мы.

Взрыв прогремел в аптеке, расположенной в пристройке к десятиэтажному жилому дому, в четыре утра, сообщили правоохранители. В результате взрыва повреждены окна и внутренние помещения аптеки. Пожара не было. Жертв и пострадавших нет. Денис ежедневно работает рядом и имеет свою точку зрения относительно случившегося.

Денис

Я думаю, потому что продают наркотики.- Почему Вы так думаете?- Потому что сейчас везде продают наркотики. Сейчас много подпольных, поддельных … в квартирах много этой требухи. Все этим пользуются и многие, видать, борются. Просто втихую и такими неординарными методами.

О происшествии правоохранителям сообщили работники муниципальной охраны. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Были собраны вещественные доказательства, которые затем направили на экспертизу.

Эвилина Черепвхина, пресс-фицер Московского ОП

Було з ясовано, що невідомі громадяни, розбивши скло аптеки кинули до приміщення предмет, попередньо гранату, внаслідок чого стався вибух. Було обстежено близько 100 кв.м. території. У приміщенні знаходився охоронець, але він не постраждав.

Правоохранители внесли факт этого происшествия в Журнал единого учета. Сейчас решается вопрос о квалификации этого случая по Уголовному кодексу Украины

