Взрыв в гаражном кооперативе на Рогани: спасатели показали видео с места ЧП

Как сообщалось, сегодня утром в Индустриальном районе в гараже произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Спасатели рассказали подробности с места ЧП.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 ноября в 05:30 спасателям поступило сообщение о том, что, предварительно, прогремел взрыв в гаражном кооперативе «Слобода», который располагается по проезду 1-й Котласский, в гараже №512.

К месту пожара были направлены 3 отделения на автоцистернах для тушения пожара. Прибывшие на место происшествия в 5:38 спасатели установили, что есть возгорание и разрушение стен гаража и плит перекрытия.

Пожар был локализован в 6:16.

После осмотра места пожара в 08:40 спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, который находился в гараже рядом с автомобилем.

Для разборки конструкций и поднятия плит перекрытия к месту происшествия прибыл автокран коммунальщиков и экскаватор ГСЧС.

В 08:30 экскаватор начал поднимать плиты перекрытия, и в 08:50 спасатели обнаружили тела еще 2 погибших мужчин в автомобиле.

По состоянию на 10:00 продолжаются работы по подъему еще 2-х плит перекрытия.

На месте происшествия работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 человек личного состава, 1 автокран коммунальной службы.

Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Также на месте происшествия работают оперативная группа ГСЧС и следственно-оперативная группа полиции.