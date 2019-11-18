Взрывы в Балаклее: хронология событий и версии следствия

Двое пострадавших при взрывах в Балаклее находятся в военном госпитале. Одного из них планируют выписать в ближайшее время, другого - минимум через 3 недели. Врачи уже разрешили следователям общаться с травмированными. Но в зависимости от их общего состояния здоровья. После трагедии с мужчинами работают психологи.

Сергей Максимович, раненый

- Как вы себя чувствуете? – Хорошо. Все хорошо. Жив-здоров.

Александр Бородай, начальник клиники повреждений Военно-медицинского клинического центра Северного региона

Постраждалі, які були у Балаклеї, у нашому центрі знаходяться двоє хворих. Один - з поверхневими опіками обличчя та тулуба, близько 3%. Інший – із забоєм ліктьового суглобу. Стан їх задовільний. Один – знаходиться у лікарні невідкладної допомоги. Лікарня номер 4. Стан його - середньої важкості.

Еще один военный находится в больнице скорой и неотложной помощи. Его состояние специалисты оценивают как средней тяжести.

Аслан Цогоев, заведующий ожоговым отделением больницы скорой и неотложной помощи

Ближайшее время терапия будет продолжаться. Также будет параллельно идти лечение ран. Есть участки глубокого шока. Может, потребуют со временем оперативных вмешательств по пересадке кожи.

43-летний старший солдат, получивший значительные термические ожоги и многочисленные осколочные ранения, накануне скончался в больнице. Медики боролись за его жизнь до последнего, но спасти военного не удалось.

Андрей Соцкий, заместитель главного врача больницы неотложной помощи

Повреждения у него – ожог, комбинированная травма, имеются ожоги конечностей и туловища, где-то 20%. Имеются множественные оскольчатые ранения конечностей и туловища. Имеется перелом левой плечевой кости.

Взрывы на военных складах в Балаклее прозвучали 15 ноября. В школах и детских садах даже объявили эвакуацию.

Галина Антиш, жительница Балаклеи

Дым от взрыва очень большой был. Как первые разы было, и сразу сердце «йок». Надо куда-то, что-то делать.

Впоследствии чиновники сообщили: местным жителям ничего не угрожает.

Но погибли двое военных, получившие несовместимые с жизнью ранения. Это профессиональные саперы 91-го отдельного полка оперативного обеспечения - старший солдат и прапорщик из города Ахтырка Сумской области.

Причиной взрывов в Балаклее могло стать возгорание двигателя до ракет зенитно-ракетного комплекса "Куб" с последующим подрывом. О такой вероятности рассказали в Генштабе Вооруженных Сил Украины. По предварительным данным, взрыв произошел во время загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены к утилизации.

Олег Вишневский, командующий сил логистики ВСУ

Під час погрузки реактивних двигунів на машину сталося загорання цього двигуна, що спричинило вибухи інших двигунів, що находилися в іншій машині. Зараз працюють піротехніки, слідчі дії проводяться безпосередньо на місці. Тому все буде з’ясовано після закінчення слідчих дій.

Взрывы на военном арсенале или вблизи него раздаются в третий раз за последние два года. В марте 17-го в Балаклее произошел пожар, который привел к детонации боеприпасов на военных складах. В следующем году, в мае, ситуация повторилась.

Алексей Кучер, глава Харьковской ОГА

Ми зараз будемо досить серйозно реагувати на ці всі випадки, тому що весь час це відбувається. І людські жертви маємо, саме тому, що не дотримуються елементарних правил безпеки. Вже розпочато кримінальне провадження, доповів військовий прокурор, що вони з’ясовують перші обставини.

Следователи рассматривают несколько версий по взрывам в Балаклее. В частности, халатное отношение к службе при исполнении служебных обязанностей, а также неосторожное обращение с боеприпасами. Все детали не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. По предварительным данным, травмированные и погибшие были в эпицентре взрыва.

Владислав Зубко, заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона

Підозрюваних не встановлено в провадженні, оскільки проводяться першочергові слідчі дії. Проводиться допит. Близько 100 осіб на даний момент. Вилучається відповідна документація з приводу виконання робіт по розмінуванню з метою подальшого встановлення осіб, якщо буде встановлена вина, з вини яких була здійснена пригода, трапилась.

С двумя погибшими саперами - прапорщиком Дмитрием Мовчаном и старшим солдатом Денисом Ярмаком - попрощаются в Ахтырке 19 ноября.