"Заминирование" - круг второй: в Харькове эвакуировали посетителей двух отелей и торгового центра

Торговый центр "Караван" уже во второй раз заминировали - первый раз он попал под прицел телефонных террористов еще во время второго тура выборов.

Покупатели столпились у входа и ждут, пока взрывотехники и правоохранители закончат проверку.

У Александра Яковлева в торговом зале остались продукты.

Александр Яковлев, пенсионер



-У вас там продукти залишились? Багато? - Ну на повозке. Они сказали: оставляйте и выходите. Служба безпеки должна делать что-то…



Если сначала кому-то «заминирования» казались веселой шуткой, то на второй неделе это уже начинает надоедать, говорит Владислав Васильев.

Владислав Васильев, студент



Знаете, это уже не смешно. Да, смешно было три дня подряд, и вот выстреливает следующий месяц - и снова «заминирование». Я думаю, надо их наказать. Я думаю, это какие-то маленькие … балуются по телефону



Правда, у полиции другая информация. По оперативным данным, сообщения поступают из России, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Поэтому в любом случае объекты тщательно проверяют, хотя сами посетители уже начинают привыкать и не верят, что угроза действительно существует.

Виталий Абдюшев, студент



Что-то зачастили, да. Уже как-то привычно, наверно, как-то на новость уже даже не реагируешь

Ну, это детский сад какой-то, это, я считаю. - Когда минируют, тогда взрывается.



Из-за лже-сообщений была приостановлена ​​не только работа торгового центра, но и двух гостиниц - на улицах Нестерова и на проспекте Гагарина.

В Управлении полиции говорят, что все объекты проверили и ничего не нашли.

За заведомо ложные сообщения о заминировании по Уголовному кодексу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, но пока наказывать некого.