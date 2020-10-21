Женщина, отрезавшая голову дочери, признана невменяемой

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, Татьяна Пьянова из Подворок, которая подозревается в том, что отрезала голову своей дочери, страдает хроническим психическим заболеванием, что лишает ее возможности осознавать свои действия. Как сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, женщина признана психически невменяемой.

Постановлением Дергачевского районного суда удовлетворено ходатайство прокурора о применении принудительных медицинских мер в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

До истечения срока на апелляционное обжалование (30 дней) Татьяна Пьянова будет содержаться под стражей без права внесения залога в Харьковском следственном изоляторе.

"Во время досудебного расследования проведено более 30 экспертных исследований, в том числе иммунологических, цитологических, судебно-медицинских, криминалистических, исследований ДНК-профиля, психиатрическая экспертиза и так далее. По результатам предварительного расследования данных о причастности других лиц к этому преступлению не установлено", - отметил Чубенко.

Напомним, девочка была убита в ночь на 30 апреля в Подворках. Ее 38-летнюю мать утром обнаружили на Полтавском шляхе в Харькове голой и с пакетом в руках, в котором находилась отрезанная голова ребенка.