Жестокий расстрел автомобиля на Клочковской. Подробности

Это кадры оперативного видео с места расстрела, которое обнародовали правоохранители. На них четко видно - киллер произвел несколько выстрелов, буквально изрешетив все стекло левой передней двери, несколько пуль вошли и в стекло задней двери автомобиля:

Вбивство у Харкові сталося в ніч на неділю - на вулиці Клочківській, 191-а. Чоловік, який сидів за кермом чорної «Ауді» загинув на місці. На асфальті ще зберігаються сліди крові.

Следователи работали всю ночь и утром в воскресенье проводили поквартирный опрос жильцов дома. Стал известно, что мужчина, которого убили, жил на 9 этаже, но тут дверь никто не открыл:

Елена, живет в этом доме уже десять лет, и за это изучила всех соседей, говорит, что убитого мужчины не знает, водитель «Ауди» постоянно здесь не проживал, был наездами:

Елена, жительница дома

Я думаю, что он тут не был прописан. А он тут сам жил,с семьей,с женой? Не знаю. Скорее всего, он просто приезжал к кому-то в гости или как-то еще. Потому что постоянно так чтобы его машина стояла во дворе, такого не было, он приезжал к кому-то.

Подробнее о личности убитого рассказал нардеп Игорь Мосийчук, написав на своей странице в соцсети, что расстрелянным является Эдуард Аксельрод 1972 года рождения. И заметил - почерк киллера очень похож на убийство Амины Окуевой. Немного позже, в комментариях к публикации Мосийчука отличился и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который сообщил, что убийство Аксельрода связано с ликвидацией экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который был застрелен в марте этого года в центре Киева.

Дело в том, что погибший был известен в определенных кругах под кличке "ЭдикЛепа". Луценко отметил "Аксельрод - н" связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина как заказчика", - написал Луценко.

Но эту информацию, как и все остальные детали расстрела, следователи в Харькове по горячим следам не комментировали, лишь сообщили, что факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 - убийство Уголовного кодекса Украины.

