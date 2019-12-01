Жительницу Харьковщины убили и ограбили: подозреваемый задержан

На Харьковщине полиция задержала 41-летнего гражданина Грузии по подозрению в совершении разбойного нападения и убийства женщины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Молодежной в поселке Песочин родственники обнаружили тело 64-летней хозяйки дома.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные раны.

Также отсутствовал мобильный телефон убитой.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 41-летний гражданин Грузии, который временно арендовал комнату в квартире погибшей.

Как было установлено, 27 ноября около 05:00 злоумышленник с целью наживы напал на потерпевшую, несколько раз ударил ее ножом, а когда женщина перестала подавать признаки жизни, снял с нее цепочку и кольца и скрылся.

В настоящее время мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.