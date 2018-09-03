Жуткая трагедия на Салтовке: девочка-подросток выпрыгнула из окна высотки, оставив предсмертную записку

03 сентября 2018 г. 18:39
Автор: Лиза Василенко
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О жуткой трагедии на Салтовке до сих пор напоминают следы крови на асфальте. Все произошло накануне в одной из многоэтажек в спальном районе города. Бездыханное тело подростка увидели прохожие и сразу сообщили в полицию. Уже на месте правоохранители установили - девочка упала с высоты и мгновенно умерла от многочисленных травм.

Александра, жительница дома по Салтовскому шоссе:

Домой пришли, услышали, что играет телефон. Здесь полицейские внизу были, спустились к полицейским. Сказали, что играет в сумке телефон, они пришли, достали, там предсмертная записка была, тут позвонила сразу же мама на телефон. Они сразу же взяли, спустились вниз. Мама услышала, сидела тут до еще часа 3 на ступеньках, не смотрела  ничего.

Правоохранители говорят, девочка жила не в многоэтажке, гед произошла трагедия, а непоадлеку - в одном из соседних домов. Семья погибшей девочки - благополучная, проблем в школе, по предварительной информации, у школьниц не было. За несколько часов до смерти, подчеркивают полицейские, сообщила родителям, что ушла гулять, а вскоре позвонила и сказала, что задержится.

Эвелина Черепахина, прес-офицер Московського ОП:

Була залишена записка, не одна, а дві, вона просила пробачення у мами та вчителів. Мешкала у благополучній родині, у неї є двоє молодших братів, в школі та сім'ї конфліктів не відбувалось, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною третьою статті 120 Кримнального Кодексу України - "Доведення до самогубства"

В данный момент правоохранители устанавливают, с кем общалась девочка в день смерти, ищут свидетелей. Кроме того, полицейские проверяют социальные сети, в которых была зарегистрирована 14-летняя школьница, в частности, изучают историю сообщение и наличие так называемых "групп смерти" для подростков.

Видео: 

Девочка-подросток выпрыгнула из окна высотки, оставив предсмертную записку - 03.09.2018

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