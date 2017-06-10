Аномальное невезение сборной Бразилии - два попадания в штангу в одной атаке

10 июня 2017 г. 12:41
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В австралийском Мельбурне сборные Бразилии и Аргентины по футболу провели товарищеский матч. Ворота аргентинцев оказались в этом поединке "заколдованными".

Аргентина одержала в этом поединке победу - 1:0. Автором единственного гола стал Габриэль Меркадо. На последней минуте первого тайма он добил в ворота бразильцев мяч, отлетевший от штанги.

После перерыва Бразилия имела великолепнейший шанс отыграться. Однако в одной атаке сначала Габриэл Жезус, а затем Виллиан умудрились не забить из голевых позиций, попадая мячом в штанги ворот аргентинцев.

Следует еще добавить, что на 90-й минуте этого матча на замену в составе бразильцев вышел бывший футболист харьковского "Металлиста", а ныне игрок донецкого "Шахтера" Тайсон.

Видео: 

El gol de Mercado para l 1-0 ante Brasil

Gabriel Jesus & Willian EPIC Goal Miss - Brazil vs Argentina 0-1 - HD

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