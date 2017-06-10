Аномальное невезение сборной Бразилии - два попадания в штангу в одной атаке

В австралийском Мельбурне сборные Бразилии и Аргентины по футболу провели товарищеский матч. Ворота аргентинцев оказались в этом поединке "заколдованными".

Аргентина одержала в этом поединке победу - 1:0. Автором единственного гола стал Габриэль Меркадо. На последней минуте первого тайма он добил в ворота бразильцев мяч, отлетевший от штанги.

После перерыва Бразилия имела великолепнейший шанс отыграться. Однако в одной атаке сначала Габриэл Жезус, а затем Виллиан умудрились не забить из голевых позиций, попадая мячом в штанги ворот аргентинцев.

Следует еще добавить, что на 90-й минуте этого матча на замену в составе бразильцев вышел бывший футболист харьковского "Металлиста", а ныне игрок донецкого "Шахтера" Тайсон.