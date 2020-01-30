Баскетболисты нашли повод и устроили драку

30 января 2020 г. 19:29
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Баскетболист совершил бросок в корзину соперников и тут же специально получил жесткий толчок в корпус.

Шла последняя минута матча "Нью-Йорк Никс" - "Мемфис Гризлис". Баскетболисты "Мэмфиса" вели в счете 124:106. Никакой интриги уже не было. Победитель матча был очевиден.

Вдруг баскетболист "Мэмфиса" Джей Краудер, завладев мячом, специально зашел за трехочковую зону, дабы совершить бросок, оцениваемый в три очка.

Баскетболист "Нью-Йорка" Маркус Моррис решил, что Краудер нарушил принцип fair play, и Моррис специально толкнул Краудера. Тут же началась драка.

В конце концов три баскетболиста были удалены, еще двое получили технические фолы.

Матч же в итоге завершился со счетом 127:106. 

Видео: 

Grizzlies vs Knicks Brawl After Late Jae Crowder 3-point Attempt

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.