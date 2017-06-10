Благодаря голу с центра поля Швеция победила Францию в отборе к чемпионату мира-2018 по футболу

Вратарь сборной Франции по футболу Уго Льорис, видимо, кусает себе локти из-за ляпа, приведшего к поражению его команды от сборной Швеции в матче отборочного цикла к ЧМ-2018.

После 90 минут основного времени счет был ничейным - 1:1. Арбитр компенсировал 3 минуты. На заключительной, 3-й, Льорис попытался побыстрее начать атаку французской сборной, но, так получилось, что выдал пас на ногу шведскому футболисту Оле Тойвонену.

Тойвонен, увидев, что Льорис покинул ворота, пробил с центра поля, попал в цель и принес, таким, образом, победу шведам - 2:1.

Благодаря этой победе Швеция с 13-ю очками вышла по итогам 6-ти туров в лидеры группы "А". У Франции тоже 13 очков и 2-е место.