Благодаря голу с центра поля Швеция победила Францию в отборе к чемпионату мира-2018 по футболу

10 июня 2017 г. 12:22
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Вратарь сборной Франции по футболу Уго Льорис, видимо, кусает себе локти из-за ляпа, приведшего к поражению его команды от сборной Швеции в матче отборочного цикла к ЧМ-2018.

После 90 минут основного времени счет был ничейным - 1:1. Арбитр компенсировал 3 минуты. На заключительной, 3-й, Льорис попытался побыстрее начать атаку французской сборной, но, так получилось, что выдал пас на ногу шведскому футболисту Оле Тойвонену.

Тойвонен, увидев, что Льорис покинул ворота, пробил с центра поля, попал в цель и принес, таким, образом, победу шведам - 2:1.

Благодаря этой победе Швеция с 13-ю очками вышла по итогам 6-ти туров в лидеры группы "А". У Франции тоже 13 очков и 2-е место.

 

Видео: 

Ola Toivonen Goal - Sweden vs France 2-1 - 09/06/2017

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