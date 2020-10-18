Никогда не проигрывавший боксер оказался в нокауте после двух нокдаунов

9 побед в 9-ти боях в профессиональном боксе и жесточайшее фиаско в 10-м.

В английском городе Питерборо состялся вечер бокса. В одном из поединков которого дрались в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) два британца Джо Лоуз и Райлон Чарльтон.

Лоуз мог одержать свою юбилейную, 10-ю победу, однако вместо этого потерпел первое поражение, да еще и какое.

Чарльтон в 1-м и 3-м раундах отправлял Лоуза в нокдаун. После второго нокдауна рефери мог бы уже и не продолжать бой. Однако рефери позволил Чарльтону откровенно добить и нокаутировать Лоуза.