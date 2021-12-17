Боксёров пришлось усмирять во время дуэли взглядов

Россиянин Артур Бетербиев, отправивший на пенсию харьковчанина Александра Гвоздика, оказался слишком агрессивен перед своим 17-м боем в профессиональной карьере.

В Монреале (Канада) состоится боксерский поединок за звание чемпиона мира по версиям WBC/IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым из России и американцем Маркусом Брауном.

На церемонии взвешивания вес Брауна составил 79,2 кг. Бетербиев сначала не уложился в лимит веса, показав на весах 79,5 кг, однако, в течение двух часов сумел сбросить лишние 100 граммов.

Во время дуэли взглядов Бетербиев слишком приблизился к Брауну. Соперников вовремя «растащили», дабы избежать эскалации.

Браун из 25-ти боёв, проведенных на профессиональном ринге, выиграл 24, в том числе 16 нокаутом, и один проиграл.

В послужном списке Бетербиева 16 боев, 16 побед, 16 нокаутов. В том числе он нокаутировал в 2019 году украинского боксера из Харькова Александра Гвоздика, после чего Гвоздик завершил свою боксёрскую карьеру.