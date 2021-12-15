Болельщики бросили на футбольное поле почти 19 тысяч мягких игрушек

Не хулиганство, а похвальный флэшмоб.

В перерыве матча чемпионата Испании по футболу между «Бетисом» и «Реал Сосьедадом» болельщики «Бетиса» стали массово бросать с трибун мягкие игрушки.

Всего было брошено почти 19 тысяч игрушек, которые через благотворительные организации будут теперь переданы нуждающимся детям.

Такую акцию «Бетис» проводит уже третий год. В этот раз вышел рекорд. В предыдущие годы было брошено приблизительно 16 000 и 17 500 игрушек.

Остается еще добавить, что «Бетис» одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» — 4:0.