Бывший футболист харьковского "Металлиста" избил свою гражданскую жену?

30-летний аргентинский футболист Джонатан Кристальдо, выступавший с 2011 по 2014 гг. за харьковский "Металлист", угодил в скандальную ситуацию.

Издание "Buenos Aires Times" раместило информацию о том, что Кристальдо избил свою 28-летнюю гражданскую жену Морелью Де Лас Эрас. У Кристальдо и Де Лас Эрас двое детей.

Ныне Кристальдо играет в Аргентине за "Расинг" (Авельянеда).

Де Лас Эрас подала жалобу на Кристальдо в полицейский участок. В жалобе она утверждает, что находилась в доме в северной части Буэнос-Айреса, когда Кристальдо ударил ее по лицу «без слов».

Началось расследование. Кристальдо на следующую неделю вызван в полицию для дачи показаний.

При этом суд запретил футболисту находиться ближе, чем в 300 метрах от Де Лас Эрас в течение 150 дней.

Де Лас Эрас рассказала, что встречалась с Кристальдо с 19 лет, следуя за ним по всему миру в его различные клубы. Она обнаружила доказательства того, что у него был роман с другой женщиной. После чего, по словам Де Лас Эрас, Кристальдо впал в депрессию.