Бывший футболист харьковского "Металлиста" поспособствовал автоголу команды из Бобруйска

03 мая 2020 г. 19:18
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский футболист Александр Нойок, чьей последней командой в Украине был харьковский "Металлист", сыграл значимую роль в крупной победе его нынешней команды брестского "Динамо" над "Белшиной" из Бобруйска в 7-м туре чемпионата Беларуси по футболу.

На 12-й минуте этого матча навес Нойока с правого фланга пришелся на одноклубника Дениса Лаптева. От того мяч угодил в игрока "Белшины" Владислава Ясюкевича, и Ясюкевич забил в свои ворота. Ниже, в видеобзоре матча, этот гол, точнее автогол, на 1:36.

Так счет был открыт.

В итоге же брестское "Динамо" одержало крупную победу 3:0 и прервало серию из трех поражений кряду (два в чемпионате Бларуси и одно в Кубке Беларуси).

Остается добавить, что помимо Нойока в основном составе брестского "Динамо" вышел в этом матче на поле еще один футболист с украинским паспортом Артем Милевский.

 

 

Видео: 

7 тур. ФК "Белшына" — ФК "Дынама-Брэст" 0 - 3

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