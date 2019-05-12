Чемпион проиграл три своих пояса в жесткой рубке

Чемпион мир по версиям WBA Super, IBF, IBO в первом среднем весе потерял все свои титулы.

Речь идет об американском боксере Джарретте Хёрде, который дрался в Ферфаксе (штат Вирджиния) против обязательного претендента своего соотечественника Джулиана Уильямса.

Соперники регулярно шли в обмен ударами. Во втором раунде Уильямс отправил Хёрда в нокдаун. В конце же концов бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Уильямс одержал победу единогласным решением судей: 116-11 и дважды по 115-112.

Хёрд после боя заявил, что будет готовиться к матчу-реваншу. Уильямс также сказал, что не против вновь выйти в ринг против Хёрда.