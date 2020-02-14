Черлидерши устроили жуткое побоище в перерыве баскетбольного матча

Бывает и такое. Девушки-черлидерши устроили массовую драку.

В перерыве баскетбольного матча студенческих команд в американском Сент-Луисе два коллектива черлидерш, представлявшие колледжи баскетбольных команд-соперников имитировали некое подобие новозеландского ритуального танца хака, поочередно «атакуя» друг друга.

В какой-то момент атаки переросли в реальную массовую драку. Размирять драчуний пришлось даже зрителям.

После случившегося обе студенческие баскетбольные команды колледжа приняли решение отказаться до конца сезона от выступлений чирлидерш в перерывах матча.