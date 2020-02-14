Черлидерши устроили жуткое побоище в перерыве баскетбольного матча

14 февраля 2020 г. 19:14
Автор: Виталий Лабскир
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Бывает и такое. Девушки-черлидерши устроили массовую драку.

В перерыве баскетбольного матча студенческих команд в американском Сент-Луисе два коллектива черлидерш, представлявшие колледжи баскетбольных команд-соперников имитировали некое подобие новозеландского ритуального танца хака, поочередно «атакуя» друг друга.

В какой-то момент атаки переросли в реальную массовую драку. Размирять драчуний пришлось даже зрителям.

После случившегося обе студенческие баскетбольные команды  колледжа приняли решение отказаться до конца сезона от выступлений чирлидерш в перерывах матча.

 

Видео: 

East St Louis Flyers Cheerleaders vs Trinity Catholic Cheerleaders 2/1/2020

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