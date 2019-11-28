Четвертый баскетболист в истории НБА набрал 33 тысячи очков за карьеру

Леброн Джеймс сделал то, что до сих пор удавалось лишь трем баскетболистам в НБА.

Матч регулярного чемпоината НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Нью-Орлеан Пеликанс" завершился со счетом 114:110 в пользу "Лейкерс".

Либдер команды из "Лос-Анджелеса" Леброн Джеймс набрал в этом матче 29 очков, и четвертым в истории НБА достиг отметки в 33 тысячи очков за карьеру.

Ранее это удавалось уже завершившим свою карьеру Кариму Абдул-Джаббару - 38387 очков, Карлу Мэлоуну - 36928 очков и Коби Брайнту - 33643 очка.