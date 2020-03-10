Что понадобится начинающему регбисту? Советы от "Все цены"®

В нашей стране регби не является сильно популярным видом спорта, тем не менее, сегодня все больше и больше людей на постсоветском пространстве интересуются этим командным видом спорта.

Медленно, но неуклонно возрастающий интерес провоцирует спрос на товары экипировки. Для того чтобы избежать серьезных травм в этих контактных видах спорта необходимо приобрести соответствующую форму и элементы защиты.

Первое что приходит в голову в экипировке регбиста, это шлем, но сразу отметить, что этот элемент формы является далеко не обязательным. Его покупка остается на личное усмотрение покупателя.

Если же вы все-таки реши приобрести шлем для регби, то вот несколько критериев, которым должен соответствовать качественный элемент защиты:

В поле защиты шлема должны входить такие зоны головы, как уши, виски, лоб, темя. В этих зонах толщина защита должна быть не более 1 см. Для остальных зон достаточно толщины 0.5 см. Толщина тканевой прослойки не должна быть больше 0.1 см. В зоне ушей производители оставляют небольшие отверстия для того чтобы спортсмены не теряли слышимости во время игры. Шлем для регби не должен спадать на глаза и мешать видимости спортсменов.

Не покупайте модели в конструкции, которых есть жесткие скобы и кнопки для фиксации. Фиксирующий ремешок должен иметь ширину 1.5 см.

Выбирайте модели со шнуровкой сзади, они предлагают лучшую посадку.

Очень важно во время выбора шлема правильно подобрать размер. Перед покупкой нужно измерить окружность головы и подбирать модель, отталкиваясь от полученного значения, так как размеры у разных производителей могут немного отличаться. Чем больше длина фиксирующего ремешка, тем лучше.

Первый критерий, которому должна соответствовать экипировка регбиста в любом проявлении - прочность. Рывки, падения, оказание значительных нагрузок, все это является неотъемлемой частью регби, поэтому очень важно, чтобы элементы защиты могли выдержать все варианты внешнего воздействия.

Одним из главных элементов формы являются футболки, их также называют регбийками. Для пошива чаще всего используется полиэстер. Те что подороже, уже оснащены специальными накладками на груди, плечах и спине. Для тех футболок, в которых эти элементы не предусмотрены по умолчанию придется покупать накладки отдельно. Обязательным условием должно быть наличие вентиляционной сетки подмышками.

К футболке нужно купить шорты. Их шьют из особо прочной ткани, которая хорошо держит «удар». Такого эффекта удается добиться за счет сочетания синтетики и дышащего хлопка. Не следует покупать шорты с тугими петлями и элементами фиксации из металла.

На ноги вам понадобятся бутсы. Они должны быть высокими для надежной фиксации голеностопа. Подошва шипованная, но без металлических элементов.

Экипировка регбиста, это не только шлем и форма, но и другие элементы защиты в виде щитков, налокотников, наколенников, а также перчаток. Многое из нужной экипироваки можно найти через товарный агрегатор "Все цены" в разделе "Спорт и отдых".