Чудовищный нокаут в бою бывшего уголовника с бывшим полицейским

Добро не победило зло.

В американском Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 45 в главном бою дрались два американца — бывший офицер полиции Крис Докос и боец с уголовным прошлым Деррик Льюис по прозвищу «Черный зверь».

Докос считался фаворитом, но он сокрушительно проиграл.

На 4-й минуте первого раунда Льюис на ближней дистанции стал избивать Докоса. После мощнейшего удара в челюсть Докос обмяк. Дальше было еще пару ударов уже совсем необязательного добивания, пока не вмешался рефери.