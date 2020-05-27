Cкоропостижная смерть 23-летнего футболиста

Тело без признаков жизни было обнаружено в доме, где проживал футболист.

Скоропостижно скончался 23-летний профессиональный британский футболист Кристиан Мбулу.

Как сообщает Southwark News, представитель полиции Ланкашира сказал, что нет оснований полагать, что Мбулу могли убить.

Смерть наступила скоропостижно и по естественным причинам. По каким именно – должно стать ясно после вскрытия.

Мбулу успел поиграть в Великобритании за ряд профессиональных клубов. Последней его командой стал “Моркамбе” из второй английской лиги.