Cкоропостижная смерть 23-летнего футболиста

27 мая 2020 г. 18:34
Автор: Виталий Лабскир
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Тело без признаков жизни было обнаружено в доме, где проживал футболист.

Скоропостижно скончался 23-летний профессиональный британский футболист Кристиан Мбулу.

Как сообщает Southwark News, представитель полиции Ланкашира сказал, что нет оснований полагать, что Мбулу могли убить.

Смерть наступила скоропостижно и по естественным причинам. По каким именно – должно стать ясно после вскрытия.

Мбулу успел поиграть в Великобритании за ряд профессиональных клубов. Последней его командой стал “Моркамбе” из второй английской лиги.

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