"Держите меня пятеро". Майк Тайсон устроил крупную потасовку

28 мая 2020 г. 15:20
Автор: Виталий Лабскир

53-летний Майк Тайсон сначала дурачился, затем порвал на себе футболку, после чего стал куражиться еще сильнее

В Джексонвилле (США) на рестлерском турнире All Elite Wrestling’s Dynamite Тайсон устроил пиар-шоу.

Бывший знаменитый боксер вышел в ринг вместе с экс-чемпионами UFC Витором Белфордом, Генри Сехудо и Рашадом Эвансом. Тайсон стал задираться к "звезде" All Elite Wrestling Крису Джерико. Дошло до того, что Тайсон толкнул Джерико. Последовал толчок в ответ. А дальше завязалась массовая потасовка.

Правда выглядело все это представление слишком наигранно.

Видео: 

Mike Tyson and Chris Jericho AEW Dynamite 5.27.20

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