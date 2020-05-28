"Держите меня пятеро". Майк Тайсон устроил крупную потасовку

53-летний Майк Тайсон сначала дурачился, затем порвал на себе футболку, после чего стал куражиться еще сильнее

В Джексонвилле (США) на рестлерском турнире All Elite Wrestling’s Dynamite Тайсон устроил пиар-шоу.

Бывший знаменитый боксер вышел в ринг вместе с экс-чемпионами UFC Витором Белфордом, Генри Сехудо и Рашадом Эвансом. Тайсон стал задираться к "звезде" All Elite Wrestling Крису Джерико. Дошло до того, что Тайсон толкнул Джерико. Последовал толчок в ответ. А дальше завязалась массовая потасовка.

Правда выглядело все это представление слишком наигранно.