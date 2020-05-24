Драматическая развязка. Гол, принесший трофей, забит за 20 секунд до финального свистка

Очень большое разочарование для украинский футболистов Артема Милевского и Александра Нойока.

В Беларуси сыгран финал Кубка страны по футболу между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо".

За "Динамо" Милевский и Нойок вышли в основном составе. За фол на Милевском в штрафной площади БАТЭ не был назначен пенальти. Артем вынужден был покинуть поле из-за травмы после 15-ти минут дополнительного времени. Нойок с судорогами сумел доиграть до финального свистка.

Основное же время матча завершилось вничью - 0:0. Овертайм также шел без голов вплоть до последней минуты. Точнее - первой дополнительной. По истечении 120-ти минут арбитр назначил одну дополнительную. И на 40-й секунде этой дополнительной минуты футболист БАТЭ Захар Волков провел первый и единственный гол в этом матче, принеся БАТЭ победу - 1:0.

БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси в рекордный 4-й раз. До сих пор не было команды, которая выигрывала бы Кубок Беларуси более трех раз.