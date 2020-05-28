Эффектный гол футболиста, начинавшего карьеру в харьковском "Металлисте"

Первой командой Валериане Гвилии был молодежный состав харьковского "Металлиста". Гвилия имел украинское гражданство и даже играл за молодежную сборную Украины. Затем он взял грузинское гражданство и теперь выступает за сборную Грузии. Сейчас клуб, за который играет Гвилия - польская "Легия" (Варшава).

В четвертьфинале Кубка Польши "Легия" встречалась с "Медзем" из Легницы и именно Гвилия на 17-й минуте матча эффектным дальним ударом открыл счет. Надо отметить, что почему-то никто из футболистов "Медзя" двже не пытался помешать Гвилии нанести удар. Ниже, в видеообзоре матча, гол Гвилии на 5:00.

Еще в первом тайме все тот же Гвилия мог забить еще раз, но с близкого расстояния угодил в штангу ворот "Медзя".

В конце концов "Легия" победила 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Польши.