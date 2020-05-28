Эффектный гол футболиста, начинавшего карьеру в харьковском "Металлисте"

28 мая 2020 г. 17:59
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Первой командой Валериане Гвилии был молодежный состав харьковского "Металлиста". Гвилия имел украинское гражданство и даже играл за  молодежную сборную Украины. Затем он взял грузинское гражданство и теперь выступает за сборную Грузии. Сейчас клуб, за который играет Гвилия - польская "Легия" (Варшава).

В четвертьфинале Кубка Польши "Легия" встречалась с "Медзем" из Легницы и именно Гвилия на 17-й минуте матча эффектным дальним ударом открыл счет. Надо отметить, что почему-то никто из футболистов "Медзя" двже не пытался помешать Гвилии нанести удар. Ниже, в видеообзоре матча, гол Гвилии на 5:00.

Еще в первом тайме все тот же Гвилия мог забить еще раз, но с близкого расстояния угодил в штангу ворот "Медзя".

В конце концов "Легия" победила 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Польши.

Видео: 

Miedź Legnica 1:2 Legia Warszawa skrót meczu,Polski komentarz

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53