ФК "Металл" назвал имя основателя клуба и состав тренерского штаба

22 августа 2020 г. 17:35
Автор: Виталий Лабскир
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Из-за того, что официальный сайт харьковского "Металла" находится в стадии разработки, первая информация от этого нового клуба Второй лиги украинского футбола подана через социальные сети.

ФК "Металл" через свою страницу в Facebook официально сообщил, что учредителем клуба является Евгений Красников, главным тренером - Александр Кучер, ассистентами главного тренера - Адександр Призетко и Юрий Ушмаев, тренером вратарей - Андрей Дикань.

Свои домашние матчи "Металл" будет проводить на стадионе "Новая Бавария".

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