ФК "Минай" жалуется на Сергея Стороженко и требует от него извинений

В закарпатском сельском клубе "Минай", выступающем в Первой лиге украинского футбола, сильно обиделись на главу наблюдательного совета харьковского "Металлиста 1925" Сергея Стороженко.

Поводом для обиды стал спор Сергея Стороженко с главным тренером "Миная" Василием Кобиным в эфире программы "Оставайся с футболом" о том, следует ли продолжать первенство Украины в Первой лиге.

"Минай" разместил на своем официальном сайте такую информацию:

Одно из заявлений председателя Наблюдательного совета ФК «Металлист 1925» Сергея Стороженко выглядит слишком возмутительным. Функционер обвинил ФК «Минай» во лжи на всю страну по поводу того, что наш клуб ни разу не обратился в ни одну из больниц и не сделал тестирование на коронавирус COVID-19 ни футболистам, ни работникам клуба. Со всей ответственностью заявляем, что это неправда. В связи с этим ФК «Минай» обращается в комитет по этике УАФ по поводу оценить высказывания и обвинения председателя Наблюдательного совета ФК «Металлист 1925» Сергея Стороженко в адрес нашего клуба. В свою очередь, наш клуб требует от господина Стороженко публичного опровержения информации и извинения за сказанное, ведь оно не соответствует действительности и является клеветой на наш клуб.