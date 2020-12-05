Форменное избиение. Три нокдауна и тяжелый нокаут

Боксер, вернувшийся в ринг, после поражения от харьковчанина Александра Гвоздика, "уничтожил" своего соперника.

В американском Майами (штат Флорида) состоялся вечер бокса. В его главном бою разыгрывался вакантный титул чемпиона Латинской Америки по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Дрались кубинец, иммигрировавший в США, Юниэски Гонсалес и Алекс Теран из Колумбии.

Гонсалес в 2017-м году был нокаутирован украинским боксером из Харькова Александром Гвоздиком, после чего три с половиной года не выходил в ринг. И вот, в 2020-м году после трех с половиной лет простоя Гонсалес вернулся в ринг и одержал уже вторую победу.

Бой против Терана превратился в форменное избиение. В 1-м раунде Гонсалес пристреливался, а во втором трижды отправил Терана в нокдаун. Рефери всё не прекращал бой и дождался, пока Гонсалес отправил Терана в тяжелый нокаут.