Футболист, покинувший харьковский "Гелиос", подписал контракт с "Металлистом-1925"

33-летний защитник Игорь Чередниченко, этим летом ушедший из харьковского "Гелиоса", стал игроком другого харьковского клуба - “Металлиста 1925”, которому предстоит старт во второй лиге.

Стороны официально оформили отношения.

"Поступило конкретное предложение от Александра Призетко, возглавляющего “Металлист 1925”, приехал в офис и подписал контракт. Очень важно, что остаюсь в родном Харькове и возвращаюсь в клуб, в котором начинал профессиональную карьеру", - поведал Чередниченко изданию Footballboom.

До “Металлиста 1925” Игорь Чередниченко выступал за “Металлист-2” и “Металлист”, “Александрию”, белорусское “Торпедо-БелАЗ”, “Зирку”, “Горняк” и “Гелиос”.

Следует отметить, что хотя Чередниченко заявил о том, что он вернулся в клуб, в котором начинал свою профессиональную карьеру, руководство "Металлиста 1925" утверждвет, что данный клуб не имеет ничего общего с "Металлистом".