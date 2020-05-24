Футболист, покончивший жизнь самоубийством, забивал за "Металлист" пяткой

24 мая 2020 г. 20:34
Автор: Виталий Лабскир
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Застрелившийся Милян Мрдакович, выступая за "Металлист", один из своих голов забил, повернувшись спиной к воротам соперника.

Было это в ноябре 2005-года в матче 15-го чемпионата Украины против криворжского "Кривбасса". Тогда Милян на 30-й минуте, забил гол пяткой, сравнял счет - 1:1. В конце концов тот матч "Металлист" проиграл 1:2.

38-летний Мрдакович же проиграл свою схватку с жизнью два дня назад, покончив жизнь самоубийством. Как уже сообщал АТН-спорт Милян свел счеты с жизнью, выстрелив себе в голову из пистолета после слов: "Я больше не могу"..

Завершив свою спортивную карьеру в 2017 году, Мрдакович так и не нашел себя в жизни вне футбола.

За харьковский "Металлист" Милян Мрдакович выступал в сезоне 2005/06 гг. Он провел за "Металлист" 24 матча, забив 6 голов, в том числе тот самый, пяткой, в ворота "Кривбасса".

 

 

Видео: 

15 чемпионат Украины. Кривбасс 2-1 Металлист. Мрдакович 1-1

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