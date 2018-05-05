Футболисты и тренер побили арбитра за то, что он засчитал гол

Очень скандальным вышел так и не доигранный матч 22-го чемпионата Эфиопии по футболу. И, вообще, как оказалось, футбол в Эфиопии жестокий и беспощадный

Встречались команды "Дифенсе Форсе" и "Вальвало Адиграт".

Судья засчитал гол команды "Дифенсе Форсе" в ворота "Вальвало Адиграт" в достаточно спорном эпизоде - вратарь "Вальвало" зафиксировал мяч то ли на линии ворот, то ли уже в воротах.

Ну а дальше началось.

Футболисты "Вальвало" стали кулаками доказывать арбитру, насколько он не прав. Загнанный судья даже схватил угловой флажок, чтобы попытатся отбиться он напавших на него футболистов.

Но подключившийся к избиению тренер "Вальвало" всё же отправил арбитра в нокдаун. В итоге судейская бригада отказалась продолжать матч. На момент его остановки счет был ничейным 1:1, если принимать во внимание засчитанный гол.